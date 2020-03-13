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13 березня • оновлено в 14:59
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53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів

7.2т
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Російська співачка, зірка 90-х Тетяна Овсієнко нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд.

Так, свіжим знімком з артисткою поділився на своїй сторінці в Instagram музикант Барі Алібасов.

Тетяна Овсієнко

Тетяна Овсієнко

starhit.ru

На фотографії Алібасов обіймає 53-річну Овсієнко. Співачка одягнена в чорний класичний комбінезон і накидку з мереживними рукавами.

"Дівчата, всі пам'ятають, у чому секрет жіночого щастя? Прекрасна Тетяна Овсієнко вам підкаже",підписав фото Барі.

Втім, всю увагу користувачів привернуло обличчя Тетяни. На думку більшості, співачка переборщила з пластичними операціями й змінилася до невпізнання.

"Це Овсієнко? Зовсім на себе не схожа", "Жахливі губи у Овсієнко та щоки. Що ви качаєте в своє обличчя?", "Від Овсієнко залишилися тільки очі", "Тетяну не впізнати майже", "Що з обличчям?", "На кого вона стала схожа?",обурювалися користувачі.

53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів
53-річна Овсієнко переборщила з пластикою й налякала фанатів

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 66-річна Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі через зовнішній вигляд на новій фотографії. Шанувальники розкритикували знімок артистки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Тетяна Овсієнко
Місце
Росія
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