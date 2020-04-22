53-річна Ольга Сумська вдруге стала бабусею

Крістіна Долматова люди 11:48, 22.04.2020

Популярна українська актриса Ольга Сумська стала бабусею – у її доньки Антоніни Паперної та її чоловіка Володимира Яглича народилася друга дитина.

Так, радісну звістку підтвердила сама 53-річна зірка в коментарі ТСН. Зазначається, що Сумська не стала розголошувати стать дитини, однак зазначила, що малюк з'явився на світ 21 квітня.

Ольга Сумська з донькою Антоніною
Фото: instagram/olgasumska
Антоніна Паперна і Володимир Яглич з дочкою
Фото: instagram/yaglych

Також про поповнення в родині повідомив чоловік доньки Сумської Володимир Яглич. На своїй сторінці в Instagram він розмістив кадр з мультфільму "Король лев". Володимир ніяк не прокоментував знімок, однак підписники артиста все зрозуміли без слів.

Фото: instagram/yaglych

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 березня російська актриса, зірка серіалу "Кухня" Олена Подкамінська народила сина.

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