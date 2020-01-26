Головна Новини
26 січня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

53-річна Литвинова роздяглася на камеру

2.4т
Читати матеріал російською

Російська актриса театру і кіно Рената Литвинова, яку в день її народження 12 січня збив автомобіль, показала несподіване фото в купальнику.

Так, фото, яке артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, ймовірно зроблено у Франції, де живе її донька.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Новини
Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно депресивні фото

Литвинова доповнила образ червоними туфлями, кольє та червоною помадою.

"Я, наприклад, люблю гранично закриті купальники і засмагаю виключно в тіні- в моєму віці", - підписала знімок актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Литвинова прокоментувала ДТП в свій День народження.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Старую дряблую вату за паребрик.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги