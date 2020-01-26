53-річна Литвинова роздяглася на камеру

Російська актриса театру і кіно Рената Литвинова, яку в день її народження 12 січня збив автомобіль, показала несподіване фото в купальнику.

Так, фото, яке артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, ймовірно зроблено у Франції, де живе її донька.

Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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Литвинова доповнила образ червоними туфлями, кольє та червоною помадою.

"Я, наприклад, люблю гранично закриті купальники і засмагаю виключно в тіні- в моєму віці", - підписала знімок актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Литвинова прокоментувала ДТП в свій День народження.

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