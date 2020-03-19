53-річна російська співачка показала фігуру в крихітних шортах на пілоні

53-річна російська співачка Лада Денс похвалилася стрункою фігурою в зухвалому вбранні. У міні-шортах і на величезних підборах вона показала, як вправляється на пілоні.

Фото зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/lada_dance_official

Зірка показала складну акробатичну фігуру на пілоні. Виявилося, інтерес до танців пов'язаний з підготовкою нового кліпу.

"Як вам така підготовка до кліпу? Завдання від режисера підготувати приголомшливий танець на пілоні. Уже виходить дуже сексуально, жіночно і красиво. Насолоджуюся відображенням у дзеркалі", - підписала знімок артистка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна американська співачка і актриса Lady Gaga прикрасила обкладинку журналу Paper Magazine. Вона постала в незвичному образі і знялася повністю оголеною.

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