53-річна російська співачка показала фігуру в крихітних шортах на пілоні

53-річна російська співачка Лада Денс похвалилася стрункою фігурою в зухвалому вбранні. У міні-шортах і на величезних підборах вона показала, як вправляється на пілоні.
Фото зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/lada_dance_official
Зірка показала складну акробатичну фігуру на пілоні. Виявилося, інтерес до танців пов'язаний з підготовкою нового кліпу.
"Як вам така підготовка до кліпу? Завдання від режисера підготувати приголомшливий танець на пілоні. Уже виходить дуже сексуально, жіночно і красиво. Насолоджуюся відображенням у дзеркалі", - підписала знімок артистка.
🚀 Як вам така підготовка до кліпу? ⠀ Завдання від режисера підготувати приголомшливий танець на пілоні. Уже виходить дуже сексуально, жіночно і красиво. Насолоджуюся відображенням у дзеркалі 😜 ⠀ Мріяла зайнятися танцями на пілоні і зараз волею долі я приступила до занять. І це приголомшливі емоції і нові враження ☺️ ⠀ Завжди захоплювалася грацією і вміння танцівниць виконувати різні елементи на пілоні. Думала, що це легко при хорошій фізичній формі. Як же я помилялася) ⠀ Зараз я і сама можу виконати кілька 💪🏼 незважаючи на те, що вже ходжу в тейп і з зірваною спиною. Взяла і втілила! ⠀ Можете собі уявити, що буде за кліп? Це буде бомба! 💣 💥
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