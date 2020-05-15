52-річну Валерію переплутали з Пугачовою на новому фото

Анна Міхно люди 12:11, 15.05.2020

Російську співачку Валерію переплутали з Аллою Пугачовою на новій фотографії.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Валерія
Instagram @valeriya

Так, на фото 52-річна Валерія позує в захисній масці та окулярах. Крім того, в кадрі співачка зробила незвичну для себе скуйовджену зачіску.

"1. Карантинолук. 2. Зате можна й не фарбуватися. 3. Під маскою точно я?",підписала фото Валерія.

У свою чергу прихильники зазначили, що співачка стала дуже схожа на Аллу Пугачову.

"Я подумала, що це Алла Борисівна", "Побачила Аллу Борисівну", "Спочатку подумала, що Пугачова", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину Аллу Пугачову в молодіжному образі.

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