52-річну Валерію переплутали з Пугачовою на новому фото

Російську співачку Валерію переплутали з Аллою Пугачовою на новій фотографії.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Валерія Instagram @valeriya

Так, на фото 52-річна Валерія позує в захисній масці та окулярах. Крім того, в кадрі співачка зробила незвичну для себе скуйовджену зачіску.

"1. Карантинолук. 2. Зате можна й не фарбуватися. 3. Під маскою точно я?", – підписала фото Валерія.

У свою чергу прихильники зазначили, що співачка стала дуже схожа на Аллу Пугачову.

"Я подумала, що це Алла Борисівна", "Побачила Аллу Борисівну", "Спочатку подумала, що Пугачова", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину Аллу Пугачову в молодіжному образі.