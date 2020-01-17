52-річна Андерсон знову знялася оголеною: як змінювалася зірка Playboy

Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон взяла участь у відвертій фотосесії Vanity Fair Italia.
Так, знімком 52-річної знаменитості на особистій сторінці в Instagram поділився фотограф Кармело Редондо. На ньому Памела позувала повністю голою з одними лише бігудями на голові.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памела Андерсон
Фото: instagram/carmeloredondofotografo
Зазначимо, що Андерсон вперше взяла участь у відвертій фотосесії у 22-річному віці й відтоді не раз з'являлася на обкладинках журналів оголеною. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінювалася знаменитість.
У 1989 році Памела Андерсон вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією: знімалася оголеною для журналу і телеканалу Playboy TV.
Памела Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1989)
Фото: Playboy
Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1991)
Фото: Playboy
Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1992)
Фото: Playboy
З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaanderson
Зазначимо, що зараз зовнішність Андерсон часто стає темою дискусій на сторінках соцмереж і таблоїдів. Деякі впевнені, що свого часу Памела захопилася послугами косметологів і пластичних хірургів, що призвело згодом до плачевного результату. Однак, попри це, модель продовжує носити статус одного з головних секс-символів США.
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася у відвертій фотосесії зі своїм нареченим 33-річним французьким футболістом марокканського походження Аділем Рамі.
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