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17 січня • оновлено в 13:10
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52-річна Андерсон знову знялася оголеною: як змінювалася зірка Playboy

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Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон взяла участь у відвертій фотосесії Vanity Fair Italia.

Так, знімком 52-річної знаменитості на особистій сторінці в Instagram поділився фотограф Кармело Редондо. На ньому Памела позувала повністю голою з одними лише бігудями на голові.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Getty

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: instagram/carmeloredondofotografo

Зазначимо, що Андерсон вперше взяла участь у відвертій фотосесії у 22-річному віці й відтоді не раз з'являлася на обкладинках журналів оголеною. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінювалася знаменитість.

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У 1989 році Памела Андерсон вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією: знімалася оголеною для журналу і телеканалу Playboy TV.

Памела Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1989)

Памела Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1989)

Фото: Playboy

Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1991)

Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1991)

Фото: Playboy

Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1992)

Андерсон на обкладинці журналу Playboy (1992)

Фото: Playboy

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Getty

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Getty

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: instagram/pamelaanderson

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: instagram/pamelaanderson

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: instagram/pamelaanderson

Зазначимо, що зараз зовнішність Андерсон часто стає темою дискусій на сторінках соцмереж і таблоїдів. Деякі впевнені, що свого часу Памела захопилася послугами косметологів і пластичних хірургів, що призвело згодом до плачевного результату. Однак, попри це, модель продовжує носити статус одного з головних секс-символів США.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Фото: Тhe Рlace

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася у відвертій фотосесії зі своїм нареченим 33-річним французьким футболістом марокканського походження Аділем Рамі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Памела Андерсон
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слово "бигуди" не склоняется, как и "пальто", например.
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