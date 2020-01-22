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22 січня • оновлено в 08:53
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52-річна Андерсон таємно вийшла заміж: як виглядає коханий зірки

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Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон у п'ятий раз вийшла заміж. Обранцем знаменитості став 74-річний продюсер фільму "Зірка народилася" Джон Пітерс.

Як передає видання The Sun, таємна церемонія відбулася 20 січня в Малібу.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Getty

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Примітно, що 52-річна актриса вже зустрічалася з продюсером 30 років тому. Однак тоді їх роман був коротким.

"Всюди красиві дівчата. Я міг би вибрати когось, але протягом 35 років хотів тільки Памелу. Вона робить мене диким у хорошому сенсі цього слова, надихає мене. Я захищаю її і ставлюся до неї так, як вона того заслуговує",говорив Пітерс.

Джон Пітерс і Памела Андерсон

Джон Пітерс і Памела Андерсон

Getty

Як зізнається Андерсон, вона любить Джона, проте колись його життя її лякало:

"Джон – справжній поганий хлопець, з яким ніхто не зрівняється. Я люблю його дуже сильно, як сім'ю. Хоча його життя мене колись і лякало".

Джон Пітерс

Джон Пітерс

Getty

Джон Пітерс

Джон Пітерс

Getty

Повідомляється, що відносини Памели і Джона поновилися минулого року, коли актриса розлучилася з молодим коханим Аділем Рамі.

Джон Пітерс і Памела Андерсон

Джон Пітерс і Памела Андерсон

The Sun

Джон Пітерс і Памела Андерсон

Джон Пітерс і Памела Андерсон

The Sun

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Памела Андерсон взяла участь у відвертій фотосесії Vanity Fair Italia. На фото зірка позувала повністю голою.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Памела Андерсон
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну кому интересна эта старая шлюха???
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