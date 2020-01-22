52-річна Андерсон таємно вийшла заміж: як виглядає коханий зірки

Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон у п'ятий раз вийшла заміж. Обранцем знаменитості став 74-річний продюсер фільму "Зірка народилася" Джон Пітерс.
Як передає видання The Sun, таємна церемонія відбулася 20 січня в Малібу.
Памела Андерсон
Getty
Примітно, що 52-річна актриса вже зустрічалася з продюсером 30 років тому. Однак тоді їх роман був коротким.
"Всюди красиві дівчата. Я міг би вибрати когось, але протягом 35 років хотів тільки Памелу. Вона робить мене диким у хорошому сенсі цього слова, надихає мене. Я захищаю її і ставлюся до неї так, як вона того заслуговує", – говорив Пітерс.
Джон Пітерс і Памела Андерсон
Getty
Як зізнається Андерсон, вона любить Джона, проте колись його життя її лякало:
"Джон – справжній поганий хлопець, з яким ніхто не зрівняється. Я люблю його дуже сильно, як сім'ю. Хоча його життя мене колись і лякало".
Джон Пітерс
Getty
Джон Пітерс
Getty
Повідомляється, що відносини Памели і Джона поновилися минулого року, коли актриса розлучилася з молодим коханим Аділем Рамі.
Джон Пітерс і Памела Андерсон
The Sun
Джон Пітерс і Памела Андерсон
The Sun
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Памела Андерсон взяла участь у відвертій фотосесії Vanity Fair Italia. На фото зірка позувала повністю голою.
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