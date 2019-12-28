Головна Новини
28 грудня • оновлено в 10:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

51-річна українська ведуча вразила мережу пікантним фото в бікіні

1.8т
Читати матеріал російською

51-річна українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідний знімок Матвєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надія Матвєєва

Надія Матвєєва

Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

"Ми ж вірні традиціям, пляж значить загар! Я вже переконалася, що в затінку він добре "пристає". А стирчати під відкритим сонцем з першого дня відпочинку шкодити своїй шкірі та страждати від опіків. Хоча туристів сплячих на пляжі в спеку я бачила. А ви любите засмагати? Чи дотримуєтеся правила безпечної засмаги?" — написала Матвєєва.

Новини
61-річна зірка "Основного інстинкту" знялася у відвертій фотосесії
Надія Матвєєва

Надія Матвєєва

Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали телеведучу компліментами.

"Красуня", "У вас гарне тіло! Частіше нас ним тіште", "Фото супер", "Сексуальна кішка", — написали люди.

51-річна українська ведуча вразила мережу пікантним фото в бікіні
51-річна українська ведуча вразила мережу пікантним фото в бікіні
51-річна українська ведуча вразила мережу пікантним фото в бікіні
51-річна українська ведуча вразила мережу пікантним фото в бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Злата Огневич й телеведуча Надія Матвєєва повеселили шанувальників запальними танцями. Жінки продемонстрували на камеру "тверк" і викликали фурор в мережі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги