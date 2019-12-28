51-річна українська ведуча вразила мережу пікантним фото в бікіні

51-річна українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідний знімок Матвєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надія Матвєєва Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

"Ми ж вірні традиціям, пляж — значить загар! Я вже переконалася, що в затінку він добре "пристає". А стирчати під відкритим сонцем з першого дня відпочинку — шкодити своїй шкірі та страждати від опіків. Хоча туристів сплячих на пляжі в спеку я бачила. А ви любите засмагати? Чи дотримуєтеся правила безпечної засмаги?" — написала Матвєєва.

Надія Матвєєва Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали телеведучу компліментами.

"Красуня", "У вас гарне тіло! Частіше нас ним тіште", "Фото супер", "Сексуальна кішка", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Злата Огневич й телеведуча Надія Матвєєва повеселили шанувальників запальними танцями. Жінки продемонстрували на камеру "тверк" і викликали фурор в мережі.

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