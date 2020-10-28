51-річна Ґвен Стефані виходить заміж удруге

Олена Кордунова Люди 18:59, 28.10.2020 Оновлено: 19:13, 28.10.2020

Американська співачка, 51-річна Ґвен Стефані прийняла освідчення від свого бойфренда – кантрі-виконавця Блейка Шелтона, з яким зустрічається п’ять років.

"Так, будь ласка", – підписала фото Стефані на сторінці в Instagram, де співачка цілується з коханим. На пальці в неї виблискує діамантова каблучка.

Подробиці майбутнього весілля поки не розголошують.

Співачці освідчилися.
Instagram Ґвен Стефані

Зазначимо, стосунки зі 44-річним Шелтоном зав’язалися після того, як Стефані розлучилась із першим чоловіком музикантом Ґевіном Россдейлом, з яким прожила 14 років. Причиною стали його подружні зради.

Від нього Стефані народила трьох синів: 14-річного Кінгтона, 12-річного Зума, і 6-річного Апполо. Відомо, що Шелтон також розлучений.

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