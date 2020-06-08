51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 03:25, 8.06.2020

Російська актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому 51-річна зірка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла простирадлом. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Евеліна Бльоданс
Фото: instagram/bledans

"Сумую за лазнею, дуже. Чи вже десь відкрили?" – написала Бльоданс.

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру
Фото: instagram/bledans

Шанувальники прийшли в захват від нового фото актриси й засипали її компліментами.

"Дуже сексуальна", "Шикарна фігура", "Ідеальна", "Дуже красива", "Які гарні груди", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Евеліни Бльоданс, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Евеліна Бльоданс в пікантній фотосесії
Фото: instagram/bledans
Спокуслива Евеліна Бльоданс
Фото: instagram/bledans
Евеліна Бльоданс продемонструвала стрункі ноги
Фото: instagram/bledans
Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру
Фото: instagram/bledans
Евеліна Бльоданс у відвертій білизні
Фото: instagram/bledans

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бльоданс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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