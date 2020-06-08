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8 червня • оновлено в 04:05
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51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото

1.8т
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Російська актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому 51-річна зірка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла простирадлом. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Евеліна Бльоданс

Евеліна Бльоданс

Фото: instagram/bledans

"Сумую за лазнею, дуже. Чи вже десь відкрили?" – написала Бльоданс.

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bledans

Шанувальники прийшли в захват від нового фото актриси й засипали її компліментами.

"Дуже сексуальна", "Шикарна фігура", "Ідеальна", "Дуже красива", "Які гарні груди", – написали люди.

51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото
51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото
51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото
51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото
51-річна Бльоданс знялася абсолютно голою: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Евеліни Бльоданс, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Евеліна Бльоданс в пікантній фотосесії

Евеліна Бльоданс в пікантній фотосесії

Фото: instagram/bledans

Спокуслива Евеліна Бльоданс

Спокуслива Евеліна Бльоданс

Фото: instagram/bledans

Евеліна Бльоданс продемонструвала стрункі ноги

Евеліна Бльоданс продемонструвала стрункі ноги

Фото: instagram/bledans

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bledans

Евеліна Бльоданс у відвертій білизні

Евеліна Бльоданс у відвертій білизні

Фото: instagram/bledans

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бльоданс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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