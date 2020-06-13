51-річна Бльоданс повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

Крістіна Долматова люди 05:40, 13.06.2020

Російська актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому 51-річна зірка позувала повністю голою, продемонструвавши сексуальну фігуру. Відповідний знімок Бльоданс опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Евеліна Бльоданс
Instagram Евеліни Бльоданс

"Хороших вихідних, мої прекрасні... Я в ролі мушлі", – прокоментувала публікацію актриса.

Евеліна Бльоданс повністю гола
Instagram Евеліни Бльоданс

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Бльоданс, і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Евеліни Бльоданс, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру
Instagram Евеліни Бльоданс
Евеліна Бльоданс продемонструвала стрункі ноги
Instagram Евеліни Бльоданс
Спокуслива Евеліна Бльоданс
Instagram Евеліни Бльоданс
Евеліна Бльоданс у відвертій білизні
Instagram Евеліни Бльоданс
Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру
Instagram Евеліни Бльоданс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бльоданс роздяглася перед камерою відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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