51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику
Російська актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.
Так, на них 51-річна зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні знімки Бледанс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Мої дорогі, як думаєте, коли нас чекає морське щастя?" – запитала у шанувальників актриса.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантних фото Бледанс. Вони засипали зірку компліментами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.