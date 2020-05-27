51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику

Російська актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.

Так, на них 51-річна зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні знімки Бледанс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Евеліна Бледанс Фото: instagram/bledans

"Мої дорогі, як думаєте, коли нас чекає морське щастя?" – запитала у шанувальників актриса.

Евеліна Бледанс у відвертому купальнику Фото: instagram/bledans

Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру Фото: instagram/bledans

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантних фото Бледанс. Вони засипали зірку компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.