51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику

Крістіна Долматова люди 20:13, 27.05.2020

Російська актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.

Так, на них 51-річна зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні знімки Бледанс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Евеліна Бледанс
Фото: instagram/bledans

"Мої дорогі, як думаєте, коли нас чекає морське щастя?" – запитала у шанувальників актриса.

Евеліна Бледанс у відвертому купальнику
Фото: instagram/bledans
Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру
Фото: instagram/bledans

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантних фото Бледанс. Вони засипали зірку компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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