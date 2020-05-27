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27 травня • оновлено в 20:47
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51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику

3.3т
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Російська актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.

Так, на них 51-річна зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні знімки Бледанс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Фото: instagram/bledans

"Мої дорогі, як думаєте, коли нас чекає морське щастя?" – запитала у шанувальників актриса.

Евеліна Бледанс у відвертому купальнику

Евеліна Бледанс у відвертому купальнику

Фото: instagram/bledans

Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру

Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bledans

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантних фото Бледанс. Вони засипали зірку компліментами.

51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику
51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику
51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику
51-річна Бледанс викликала ажіотаж гарячими фото в купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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