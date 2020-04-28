51-річна Бледанс показала раритетне фото зі своєї молодості

Марія Дідик люди 17:15, 28.04.2020

Російська актриса Евеліна Бледанс показала раритетні знімки. Вона зазначила, що фотографії були зроблені 25 років тому.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Евеліна Бледанс
instagram.com/bledans

"Красуня! Зараз ще краще", "Красуня яка! І була і є! Завжди красива", "Евеліна, ти залишишся прекрасної завжди! І бажаною!", "Час летить швидко", "Це самомилування вже так дратує. Хочеться сказати – займися справою", - коментують фото в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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