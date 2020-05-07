51-річна Бледанс похвалилася стрункими ногами: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 09:56, 7.05.2020

Російська актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому блиснула стрункими ногами.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала напівоголеною, прикривши інтимні частини тіла букетом з півоніями. Свій образ Бледанс також доповнила туфлями на високих підборах.

Евеліна Бледанс
Фото: instagram/bledans

"Хто за квіти замість одягу? Хто за ноги "від вух" ? Хто зараз посміхнувся? Ставте лайк", – написала Бледанс.

Евеліна Бледанс
Фото: instagram/bledans

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото зірки і засипали її компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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