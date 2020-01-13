50-річний голлівудський актор вийшов у світ в ефектній сукні: найскандальніші образи зірки

Американський актор Біллі Портер з'явився на червоній доріжці в ефектній пишній сукні.
Таке вбрання чоловік обрав для церемонії Critics 'Choice Awards, яка відбулася днями в Санта-Моніці. Примітно, що Портер вже не вперше виходить на червону доріжку в епатажних нарядах. OBOZREVATEL пропонує згадати найскандальніші виходи зірки.
Біллі Портер на Critics 'Choice Awards
Getty
Так, цього разу перед фотографами Біллі з'явився в мятном вбранні Hogan McLaughlin з геометричним ліфом і широким низом. А руки і плечі актора були прикрашені різнокольоровими метеликами.
Образ Біллі Портера доповнили жовтий манікюр і масивні сріблясті прикраси.
Біллі Портер на Critics 'Choice Awards
Getty
Біллі Портер на Critics 'Choice Awards
Getty
Не менш яскравою була поява Біллі на "Оскарі". Тоді актор вийшов на червону доріжку в сукні-смокінгу.
Біллі Портер на "Оскарі"
Getty
На 20th Annual AFI Awards Портер з'явився в ніжно-рожевій об'ємній сукні.
Біллі Портер на 20th Annual AFI Awards
Getty
Для "Золотого глобуса" актор обрав костюм з напівпрозорою сорочкою і накидкою з яскраво-рожевою підкладкою.
Біллі Портер "Золотому глобусі"
Getty
Крім того, Біллі любить епатувати публіку своїми нарядами не тільки на гучних церемоніях, але і на світських вечірках, а також у звичайному житті.
Біллі Портер
Getty
Біллі Портер
Getty
Біллі Портер
Getty
Біллі Портер
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Ора потрапила в незручну ситуацію під час зйомок на одному з пляжів в Майамі. Так, дівчина одягла жовту сукню, але через сильний вітер вона задралася і оголила її сідниці.
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