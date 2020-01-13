50-річний голлівудський актор вийшов у світ в ефектній сукні: найскандальніші образи зірки

Американський актор Біллі Портер з'явився на червоній доріжці в ефектній пишній сукні.

Таке вбрання чоловік обрав для церемонії Critics 'Choice Awards, яка відбулася днями в Санта-Моніці. Примітно, що Портер вже не вперше виходить на червону доріжку в епатажних нарядах. OBOZREVATEL пропонує згадати найскандальніші виходи зірки.

Біллі Портер на Critics 'Choice Awards Getty

Так, цього разу перед фотографами Біллі з'явився в мятном вбранні Hogan McLaughlin з геометричним ліфом і широким низом. А руки і плечі актора були прикрашені різнокольоровими метеликами.

Образ Біллі Портера доповнили жовтий манікюр і масивні сріблясті прикраси.

Біллі Портер на Critics 'Choice Awards Getty

Біллі Портер на Critics 'Choice Awards Getty

Не менш яскравою була поява Біллі на "Оскарі". Тоді актор вийшов на червону доріжку в сукні-смокінгу.

Біллі Портер на "Оскарі" Getty

На 20th Annual AFI Awards Портер з'явився в ніжно-рожевій об'ємній сукні.

Біллі Портер на 20th Annual AFI Awards Getty

Для "Золотого глобуса" актор обрав костюм з напівпрозорою сорочкою і накидкою з яскраво-рожевою підкладкою.

Біллі Портер "Золотому глобусі" Getty

Крім того, Біллі любить епатувати публіку своїми нарядами не тільки на гучних церемоніях, але і на світських вечірках, а також у звичайному житті.

Біллі Портер Getty

Біллі Портер Getty

Біллі Портер Getty

Біллі Портер Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Ора потрапила в незручну ситуацію під час зйомок на одному з пляжів в Майамі. Так, дівчина одягла жовту сукню, але через сильний вітер вона задралася і оголила її сідниці.

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