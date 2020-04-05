50-річний чоловік Корольової Тарзан знявся абсолютно голим: пікантне фото

Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд в країну, Сергій Глушко (Тарзан) поділився з шанувальниками черговим оголеним фото.

Так, на ньому 50-річний чоловік позував зі спини біля вікна, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Глушко (Тарзан) Фото: instagram/tarzan ___ official

"Чим потішить новий день? Сонце – вже непогано. Всім здоров'я і здорового глузду", – написав Сергій.

Сергій Глушко (Тарзан) Фото: instagram/tarzan ___ official

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію чоловіка. Вони засипали його компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Глушко (Тарзан) влаштував голі танці зі сторонньою жінкою на очах у своєї дружини, співачки Наташі Корольової.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!