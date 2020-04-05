Головна Новини
5 квітня • оновлено в 11:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

50-річний чоловік Корольової Тарзан знявся абсолютно голим: пікантне фото

Читати матеріал російською

Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд в країну, Сергій Глушко (Тарзан) поділився з шанувальниками черговим оголеним фото.

Так, на ньому 50-річний чоловік позував зі спини біля вікна, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Глушко (Тарзан)

Сергій Глушко (Тарзан)

Фото: instagram/tarzan ___ official

"Чим потішить новий день? Сонце – вже непогано. Всім здоров'я і здорового глузду", – написав Сергій.

Сергій Глушко (Тарзан)

Сергій Глушко (Тарзан)

Фото: instagram/tarzan ___ official

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію чоловіка. Вони засипали його компліментами.

50-річний чоловік Корольової Тарзан знявся абсолютно голим: пікантне фото
50-річний чоловік Корольової Тарзан знявся абсолютно голим: пікантне фото
50-річний чоловік Корольової Тарзан знявся абсолютно голим: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Глушко (Тарзан) влаштував голі танці зі сторонньою жінкою на очах у своєї дружини, співачки Наташі Корольової.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Сергій Глушко (Тарзан) Наташа Корольова
Теги
шоу шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Единственное достоинство неандерталца.... аппарат для мышления.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги