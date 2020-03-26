50-річний чоловік Корольової роздягнувся на камеру: гаряче фото

Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд до країни, Сергій Глушко (Тарзан) показав пікантне фото.

Знімок 50-річний чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Так, у кадрі Глушко позує з голим торсом у тренажерному залі.

Сергій Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Крім того, Сергій поділився й іншими фотографіями, на яких позує в смугастих шортах.

Сергій Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Сергій Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Знімки викликали бурхливу реакцію у його підписників. Зокрема, більшість прийшли у захват від провокаційних фото чоловіка.

"Дуже добре вийшло", "Сергій будь-якому молодому фору дасть! Супер", "Просто шикарно", "Гарний", – писали користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою й потрапила в скандал.

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