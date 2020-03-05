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5 березня • оновлено в 10:29
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50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою на пляжі

1.5т
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50-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала розкішну фігуру під час відпочинку на пляжі.

Пікантним відео знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Getty

У кадрі Лопес позує в ефектному білому купальнику зі сміливими вирізами, який підкреслив спокусливі форми зірки.

Зокрема, на відео Дженніфер акцентувала увагу на пишних сідницях і декольте.

Шанувальники, які регулярно засипають співачку компліментами, і цього разу не змогли пройти повз гарячого ролика знаменитості.

"Завжди молода і красива", "Тиангел", "Королева, яка назавжди змінила стандарти для всіх жінок світу", "Ти виглядаєш приголомшливо",писали підписники.

50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою на пляжі
50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою на пляжі
50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою на пляжі
50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою на пляжі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися знімки 50-річної співачки Дженніфер Лопес без ретуші, на яких вона сфотографована без макіяжу, розкішних локонів і в спортивному одязі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Дженіфер Лопес
Місце
США
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