50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою на пляжі

50-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала розкішну фігуру під час відпочинку на пляжі.

Пікантним відео знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дженіфер Лопес Getty

У кадрі Лопес позує в ефектному білому купальнику зі сміливими вирізами, який підкреслив спокусливі форми зірки.

Зокрема, на відео Дженніфер акцентувала увагу на пишних сідницях і декольте.

Шанувальники, які регулярно засипають співачку компліментами, і цього разу не змогли пройти повз гарячого ролика знаменитості.

"Завжди молода і красива", "Ти – ангел", "Королева, яка назавжди змінила стандарти для всіх жінок світу", "Ти виглядаєш приголомшливо", – писали підписники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися знімки 50-річної співачки Дженніфер Лопес без ретуші, на яких вона сфотографована без макіяжу, розкішних локонів і в спортивному одязі.

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