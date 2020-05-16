50-річна Ірина Білик розчулила мережу фото з синами

Відома українська артистка Ірина Білик розчулила мережу знімком зі своїми дітьми – синами Глібом і Табризом.

Так, артистка показала милий знімок на особистій сторінці в Instagram. Таким чином вона привітала свою аудиторію з Днем сім'ї.

Ірина Білик з чоловіком і молодшим сином viva.ua

Крім самої Ірини, 20-річного Гліба Оверчука і 5-річного Табриза на фото зображена молода дівчина. Ймовірно, це кохана Гліба, яку Ірина називала його майбутньою дружиною.

Шанувальники Білик активно відреагували на теплий сімейний знімок. Так, багато хто з них також принесли свої привітання зірковій сім'ї.

Також фанати відзначили, що сімейство української "Мадонни" виглядає дуже щирим і щасливим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що перебуваючи в шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденком, відчувала, що "може померти від його рук".

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