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16 травня • оновлено в 17:12
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50-річна Ірина Білик розчулила мережу фото з синами

7.6т
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Відома українська артистка Ірина Білик розчулила мережу знімком зі своїми дітьми – синами Глібом і Табризом.

Так, артистка показала милий знімок на особистій сторінці в Instagram. Таким чином вона привітала свою аудиторію з Днем сім'ї.

Ірина Білик з чоловіком і молодшим сином

Ірина Білик з чоловіком і молодшим сином

viva.ua

Крім самої Ірини, 20-річного Гліба Оверчука і 5-річного Табриза на фото зображена молода дівчина. Ймовірно, це кохана Гліба, яку Ірина називала його майбутньою дружиною.

Шанувальники Білик активно відреагували на теплий сімейний знімок. Так, багато хто з них також принесли свої привітання зірковій сім'ї.

Також фанати відзначили, що сімейство української "Мадонни" виглядає дуже щирим і щасливим.

Білик розчулила мережу фото з синами
Білик розчулила мережу фото з синами
Білик розчулила мережу фото з синами

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що перебуваючи в шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденком, відчувала, що "може померти від його рук".

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Автор
Єва Романова
Особи
Аслан Ахмадов Ірина Білик
Місце
Україна
Теги
діти шоу шоу-бизнес
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