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30 березня • оновлено в 05:24
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50-річна Евеліна Бледанс показала пікантне відео в бікіні

1.6т
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Російська актриса Евеліна Бледанс вразила шанувальників пікантним відео в купальнику.

Так, відповідний ролик 50-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона спокусливо танцювала, а також показала, як робить зарядку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Фото: instagram/bledans

"На зарядку ставай. Не сумуй. Рухайся. Рух – це життя", – написала Бледанс.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного відео актриси. Вони засипали її компліментами.

50-річна Евеліна Бледанс показала пікантне відео в бікіні
50-річна Евеліна Бледанс показала пікантне відео в бікіні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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