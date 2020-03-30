50-річна Евеліна Бледанс показала пікантне відео в бікіні

Російська актриса Евеліна Бледанс вразила шанувальників пікантним відео в купальнику.

Так, відповідний ролик 50-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона спокусливо танцювала, а також показала, як робить зарядку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Евеліна Бледанс Фото: instagram/bledans

"На зарядку ставай. Не сумуй. Рухайся. Рух – це життя", – написала Бледанс.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного відео актриси. Вони засипали її компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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