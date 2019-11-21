50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука, Світлана, поділилася гарячими фотографіями.
На знімках, які Бондарчук опублікувала в своєму Instagram, вона постала разом зі своїм коханим Сергієм Харченком. Сама Світлана сфотографована в купальнику, який підкреслив спокусливі груди.
Світлана Бондарчук і Сергій Харченко
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Так, під низкою гарячих світлин, Світлана поцікавилася у шанувальників: "Розмір має значення?"
Світлана Бондарчук і Сергій Харченко
Інстаграм
Світлана Бондарчук і Сергій Харченко
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Світлана Бондарчук і Сергій Харченко
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У коментарях підписники почали відповідати на питання Бондарчук:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новий коханий колишньої дружини російського режисера Федора Бондарчука Світлани – Сергій Харченко – опублікував відвертий знімок своєї обраниці.
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