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21 листопада • оновлено в 13:39
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50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику

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Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука, Світлана, поділилася гарячими фотографіями.

На знімках, які Бондарчук опублікувала в своєму Instagram, вона постала разом зі своїм коханим Сергієм Харченком. Сама Світлана сфотографована в купальнику, який підкреслив спокусливі груди.

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

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Так, під низкою гарячих світлин, Світлана поцікавилася у шанувальників: "Розмір має значення?"

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Інстаграм

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Інстаграм

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Світлана Бондарчук і Сергій Харченко

Інстаграм

У коментарях підписники почали відповідати на питання Бондарчук:

50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику
50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику
50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику
50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику
50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику
50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику
50-річна ексдружина Бондарчука виставила напоказ великі груди в купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новий коханий колишньої дружини російського режисера Федора Бондарчука Світлани – Сергій Харченко – опублікував відвертий знімок своєї обраниці.

На фото 50-річна жінка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла рушником

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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Коментарі
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Кому потрібен цей треш про росіян і їх цицьки на такому серйозному і шановному ресурсі?!! Це прерогатива глянців, не забирайте у них хліб!
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1
0
Зозуля Марина
Зозуля Марина
Зачем Обозу надо всякий бред писать?
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1
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Руденко Вован
Руденко Вован
Рухлядь.
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