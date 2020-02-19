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19 лютого • оновлено в 08:04
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50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі. Фото

1.2т
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Російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася шикарною фігурою в короткому топі.

Так, на своїй сторінці в Instagram 50-річна знаменитість опублікувала новий спокусливий знімок.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

hyser.com.ua

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На фотографії Бледанс позує в білому піджаку, під який одягла крихітний чорний топ. Таке вбрання вигідно підкреслило розкішні форми актриси, акцентувавши увагу на підтягнутому пресі Евеліни.

Шанувальники, побачивши фото, прийшли у захват від фігури Бледанс. Крім того, деякі користувачі порівняли знаменитість з голлівудською актрисою Анджеліною Джолі.

50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі
50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі
50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі
50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі
50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі
50-річна Бледанс засвітила ідеальне тіло в короткому топі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
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