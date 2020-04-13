50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином

Крістіна Долматова люди 19:43, 13.04.2020 Оновлено: 19:44, 13.04.2020

Українська співачка Ірина Білик вразила шанувальників знімком зі своїм чотирирічним сином Табризом.

Відповідний кадр 50-річна зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в довгому чорному вбранні з білосніжним капелюхом на голові. Маленький Табриз виглядав не менш стильно: він був одягнений для фото в темні джинси, білу сорочку та піджак. Зазначимо, що співачка та її син взяли участь у фотосесії для журналу "Woman magazine".

Ірина Білик
Фото: instagram/bilyk_iryna

"Нещодавно в інтерв'ю журналу "Woman magazine" я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті – це мої сини! А який подарунок для вас найкращий в житті?" – підписала публікацію Білик.

Ірина Білик із сином Табризом
Фото: instagram/bilyk_iryna

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали Білик та її сина компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик приголомшила шанувальників одкровенням про розставання.

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