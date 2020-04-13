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13 квітня • оновлено в 20:11
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50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином

1.6т
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Українська співачка Ірина Білик вразила шанувальників знімком зі своїм чотирирічним сином Табризом.

Відповідний кадр 50-річна зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в довгому чорному вбранні з білосніжним капелюхом на голові. Маленький Табриз виглядав не менш стильно: він був одягнений для фото в темні джинси, білу сорочку та піджак. Зазначимо, що співачка та її син взяли участь у фотосесії для журналу "Woman magazine".

Ірина Білик

Ірина Білик

Фото: instagram/bilyk_iryna

"Нещодавно в інтерв'ю журналу "Woman magazine" я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті – це мої сини! А який подарунок для вас найкращий в житті?" – підписала публікацію Білик.

Ірина Білик із сином Табризом

Ірина Білик із сином Табризом

Фото: instagram/bilyk_iryna

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали Білик та її сина компліментами.

50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином
50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином
50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином
50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик приголомшила шанувальників одкровенням про розставання.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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