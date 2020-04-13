50-річна Білик зворушила мережу новим фото з 4-річним сином

Українська співачка Ірина Білик вразила шанувальників знімком зі своїм чотирирічним сином Табризом.
Відповідний кадр 50-річна зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в довгому чорному вбранні з білосніжним капелюхом на голові. Маленький Табриз виглядав не менш стильно: він був одягнений для фото в темні джинси, білу сорочку та піджак. Зазначимо, що співачка та її син взяли участь у фотосесії для журналу "Woman magazine".
Ірина Білик
Фото: instagram/bilyk_iryna
"Нещодавно в інтерв'ю журналу "Woman magazine" я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті – це мої сини! А який подарунок для вас найкращий в житті?" – підписала публікацію Білик.
Ірина Білик із сином Табризом
Фото: instagram/bilyk_iryna
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали Білик та її сина компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик приголомшила шанувальників одкровенням про розставання.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!