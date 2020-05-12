50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті

Анна Міхно люди 13:03, 12.05.2020 Оновлено: 13:04, 12.05.2020

Популярна українська співачка Ірина Білик поекспериментувала зі своїм іміджем.

Фотографією в новому образі 50-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик
Instagram @bilyk_iryna

На знімку Білик позує з короткою стрижкою і в стильному синьому брючному костюмі. Крім того, Ірина сфотографована в зухвалій позі, сидячи на стільці.

"Карантин на всіх вплинув по різному. А які зміни відбулися у вас в період карантину?", – написала під фотографією знаменитість.

Шанувальники, побачивши Білик у новому іміджі, прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки. У коментарях користувачі засипали артистку компліментами.

"Вам дуже йде такий стиль, підкреслює вашу фігуру", "Який образ шикарний", "Це модно й дуже стильно", – захоплювалися шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що знаходячись у шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденко, відчувала, що "може померти від його рук".

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