50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті

Популярна українська співачка Ірина Білик поекспериментувала зі своїм іміджем.
Фотографією в новому образі 50-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Білик
Instagram @bilyk_iryna
На знімку Білик позує з короткою стрижкою і в стильному синьому брючному костюмі. Крім того, Ірина сфотографована в зухвалій позі, сидячи на стільці.
"Карантин на всіх вплинув по різному. А які зміни відбулися у вас в період карантину?", – написала під фотографією знаменитість.
Шанувальники, побачивши Білик у новому іміджі, прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки. У коментарях користувачі засипали артистку компліментами.
"Вам дуже йде такий стиль, підкреслює вашу фігуру", "Який образ шикарний", "Це модно й дуже стильно", – захоплювалися шанувальники.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що знаходячись у шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденко, відчувала, що "може померти від його рук".
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