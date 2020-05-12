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12 травня • оновлено в 14:07
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50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті

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Популярна українська співачка Ірина Білик поекспериментувала зі своїм іміджем.

Фотографією в новому образі 50-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик

Ірина Білик

Instagram @bilyk_iryna

На знімку Білик позує з короткою стрижкою і в стильному синьому брючному костюмі. Крім того, Ірина сфотографована в зухвалій позі, сидячи на стільці.

"Карантин на всіх вплинув по різному. А які зміни відбулися у вас в період карантину?", – написала під фотографією знаменитість.

Шанувальники, побачивши Білик у новому іміджі, прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки. У коментарях користувачі засипали артистку компліментами.

"Вам дуже йде такий стиль, підкреслює вашу фігуру", "Який образ шикарний", "Це модно й дуже стильно", – захоплювалися шанувальники.

50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті
50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті
50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті
50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті
50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті
50-річна Білик вразила зміною іміджу: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що знаходячись у шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденко, відчувала, що "може померти від його рук".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
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