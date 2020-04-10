Українська співачка Ірина Білик, якій нещодавно виповнилося 50 років, приголомшила шанувальників одкровенням про розставання.

Так, знаменитість стала героїнею обкладинки глянцю "Добрые советы" і дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася своїми думками відносно цієї нелегкої теми. Відповідною публікацією Білик поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

"Я вважаю, що будь-яке розставання повинно жінку окриляти: це шанс змінитися на краще. А ви як вважаєте?" – підписала публікацію співачка.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Зазначимо, що шанувальники співачки неоднозначно відреагували на її новий пост.

"Все вірно! Тільки сильні так думають та діють. Я з вами", "Це точно", "Якщо йти від зворотного, то щоб бути постійно окриленим, треба постійно розлучатися?", "Розставання може й окрилює, але не втрата", "Чому щаслива людина пише про розставання? Дивно", – написали люди.

У житті Ірини Білик чоловіків було чимало. Так, свого першого неофіційно чоловіка продюсера Юрія Нікітіна співачка зустріла на фестивалі в місті Вінниця. Їхні стосунки тривали 7 років, за цей час він зробив чимало для популярності артистки.

Ірина Білик і Юрій Нікітін Фото: instagram/yuriynikitin

Зазначимо, що після розставання Юрій залишився продюсером співачки та був ним аж до 2014 року.

Ірина Білик і Юрій Нікітін Фото: tsn.ua

Перший офіційний чоловік Білик – модель Андрій Оверчук. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко. 1999 рік ознаменувався народженням сина Гліба. Хрещеним батьком хлопчика став Юрій Нікітін. Пара була разом всього три роки.

Ірина Білик і Андрій Оверчук Фото: glianec.com

Андрій Оверчук та їхній з Іриною Білик син Гліб Фото: glianec.com

Після розставання з Оверчуком співачка завела роман з хореографом Дмитром Коляденком. Ці відносини були яскравими та скандальними, проте до офіційного одруження справа так і не дійшла.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: znaj.ua

У 2007 році Ірина Білик вийшла заміж вдруге за хореографа Дмитра Дікусара. Обранець був молодший за артистку на 15 років. Вони прожили разом 3 роки.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар Фото: korupciya.com

Після цього Ірина Білик почала приховувати подробиці свого особистого життя, а у 2014 році зізналася, що у неї є відносини. Так, вона почала з'являтися на публіці зі стилістом, фотографом і режисером Асланом Ахмадовим.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов Фото: viva.ua

Виявилося, що Білик і Ахмадов вступили в офіційний шлюб ще у 2013 році. У 2015 році у пари народився син Табриз завдяки сурогатній матері.

Ірина Білик з Асланом Ахмадовим і сином Табризом Фото: znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик знялася у відвертій фотосесії.