49-річний Маліков заявив про ще одну дитину

49-річний російський співак Дмитро Маліков заявив про те, що хоче завести ще одну дитину.

Зараз у артиста ростуть син Марк і дочка Стефанія. Крім того, у нього є і внуки, пише "СтарХит".

Дмитро Маліков КП

"Це таке щастя... Звичайно, не хочу нічого загадувати, але був би не проти. Хоча, я ж уже дідусь! У нашої старшої 34-річної дочки Ольги вже двоє малюків. Вона вчилася в МДІМВ, а зараз працює фотографом, знімає для журналів. та й всі кращі мої кадри нею зроблені", - зауважив Маліков.

Дмитро Маліков і його син Марк Hello!

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська секс-бомба Анна Седокова і російський співак, зірка 90-х Дмитро Маліков презентували спільну пісню. Користувачі мережі розкритикували артиста за співпрацю зі скандальною Седоковою, попросивши "не опускатися до її рівня".

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