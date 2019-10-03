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3 жовтня • оновлено в 09:47
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49-річний Маліков заявив про ще одну дитину

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49-річний російський співак Дмитро Маліков заявив про те, що хоче завести ще одну дитину.

Зараз у артиста ростуть син Марк і дочка Стефанія. Крім того, у нього є і внуки, пише "СтарХит".

Дмитро Маліков

Дмитро Маліков

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"Це таке щастя... Звичайно, не хочу нічого загадувати, але був би не проти. Хоча, я ж уже дідусь! У нашої старшої 34-річної дочки Ольги вже двоє малюків. Вона вчилася в МДІМВ, а зараз працює фотографом, знімає для журналів. та й всі кращі мої кадри нею зроблені", - зауважив Маліков.

Дмитро Маліков і його син Марк

Дмитро Маліков і його син Марк

Hello!

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська секс-бомба Анна Седокова і російський співак, зірка 90-х Дмитро Маліков презентували спільну пісню. Користувачі мережі розкритикували артиста за співпрацю зі скандальною Седоковою, попросивши "не опускатися до її рівня".

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Особа
Дмитро Маліков
Місце
Росія
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Хороший дом, крепкая семья,- что ещё нужно, чтобы достойно встретить старость?
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Соболева Марина
Соболева Марина
Молодцы !!!
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