49-річна російська співачка, дочка примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте вразила мережу грайливим знімком у купальнику.

Так, Орбакайте в Stories на особистій сторінці в Instagram поділилася фотографією в бікіні, яку зробила в червні 2019 року.

Кадр було зроблено в Маямі, США, де наразі вона живе разом із донькою Клавдією й чоловіком бізнесменом Михайлом Земцовим.

49-річна Орбакайте похизувалася тілом у купальнику. Фото Instagram Крістіни Орбакайте

Відзначимо, що до Сполучених Штатів зірка перебралася після знайомства з чоловіком, який жив там із дитинства. З Михайлом Земцовим дочка Алли Пугачової розписалася в 2005 році. Стосунки з музикантом Володимиром Пресняковим і мільйонером Русланом Байсаровим у співачки були цивільними. Від них у Орбакайте народилося двоє синів – Микита Пресняков і Дені Байсаров.

Варто зазначити, що такі знімки – рідкісний випадок для Орбакайте, артистка вкрай рідко виставляє напоказ своє тіло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками архівних знімком, на якому позувала в незвичному образі.