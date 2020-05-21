49-річна Кудрявцева здивувала архівним фото: як виглядала зірка в молодості
Російська телеведуча Лєра Кудрявцева опублікувала архівне фото, на якому вона позує з темним волоссям.
Відповідна фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.
Так, на раритетному знімку Кудрявцева сфотографована з коротким темним волоссям і яскравим макіяжем. Поруч з нею на фото стоїть актор Гоша Куценко. Такою фотографією Лєра привітала артиста з днем народження.
"Гоша, з днем народження, братику! Це начебто 95-96 рік, якщо не помиляюся. Ми знаємо, звичайно, один одного не так давно, всього лише якихось 25 років. Ти такий самий, як і тоді: добрий, веселий. Нехай тобі щастить кожну секунду й залишайся завжди таким! Люблю тебе!", – написала Лєра.
Архівний знімок викликав бурхливу реакцію у шанувальників. Зокрема, в коментарях користувачі почали обговорювати зовнішній вигляд Кудрявцевої.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева подала до суду на скандального продюсера гурту "Ласковый май" Андрія Разіна, який образив її.