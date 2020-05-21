49-річна Кудрявцева здивувала архівним фото: як виглядала зірка в молодості

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева опублікувала архівне фото, на якому вона позує з темним волоссям.

Відповідна фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Лєра Кудрявцева Instagram @leratv

Так, на раритетному знімку Кудрявцева сфотографована з коротким темним волоссям і яскравим макіяжем. Поруч з нею на фото стоїть актор Гоша Куценко. Такою фотографією Лєра привітала артиста з днем народження.

"Гоша, з днем народження, братику! Це начебто 95-96 рік, якщо не помиляюся. Ми знаємо, звичайно, один одного не так давно, всього лише якихось 25 років. Ти такий самий, як і тоді: добрий, веселий. Нехай тобі щастить кожну секунду й залишайся завжди таким! Люблю тебе!", – написала Лєра.

Лєра Кудрявцева в молодості Instagram @leratv

Архівний знімок викликав бурхливу реакцію у шанувальників. Зокрема, в коментарях користувачі почали обговорювати зовнішній вигляд Кудрявцевої.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева подала до суду на скандального продюсера гурту "Ласковый май" Андрія Разіна, який образив її.

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