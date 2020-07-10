49-річна Кудрявцева похвалилася тілом в купальнику. Фото

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева поділилася з шанувальниками новими фото з двохрічною дочкою Машею, де вони позують в однакових чорно-білих купальниках біля басейну.

Сімейні знімки з минулої відпустки в Адлері (Сочі, Росія) зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кудрявцева доповнила образ ланцюжком та сонцезахисними окулярами кольору металік. Для дочки Маші обрала шапочку рожевого кольору та схожий ланцюжок.

Лєра Кудрявцева з дочкою Instagram @leratv

"5 днів у Москві, а вже хочеться знову на море. Куди у нас в Росії можна ще з'їздити? Сочі-Крим ясно, де озера, річки і комфорт?" – попросила телеведуча поради в підписників.

Користувачі соцмережі одразу почали їй радити цікаві місця для відпочинку в Росії: Гірський Алтай, Башкирія, Дон, Карелія, круїз по Волзі, Бірюзюва Катунь та інші варіанти. Поки не відомо, який з перерахованих маршрутів зацікавив телезірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лєру Кудрявцеву розкритикували в мережі через фото в прозорій блузці з рюшами й довгій спідниці.