49-річну Аніту Цой терміново госпіталізовано: у співачки коронавірус

Популярну російську співачку Аніту Цой терміново госпіталізовано в одну з клінік Москви з коронавірусом.

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Інформацію про хворобу 49-річної артистки підтвердила її прессекретарка Анна Кружель. Офіційні подробиці про стан Цой поки не розголошуються, пише РІА Новини.

Аніта Цой заразилася коронавірусом "Московський комсомолець"

"Аніту госпіталізовано в одну з московських міських лікарень із діагнозом COVID-19", – повідомила менеджерка.

Вона зазначила, що з перших днів пандемії Аніта дотримувалася самоізоляції і всіх запобіжних заходів, тому їй важко сказати, де зірка могла заразитися.

Кружель оцінила стан Аніти Цой як "серйозний, але не безнадійний".

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