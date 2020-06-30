49-річну Аніту Цой терміново госпіталізовано: у співачки коронавірус
Аніту Цой госпіталізовано (фото: ТАСС).
Популярну російську співачку Аніту Цой терміново госпіталізовано в одну з клінік Москви з коронавірусом.
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Інформацію про хворобу 49-річної артистки підтвердила її прессекретарка Анна Кружель. Офіційні подробиці про стан Цой поки не розголошуються, пише РІА Новини.
Аніта Цой заразилася коронавірусом "Московський комсомолець"
"Аніту госпіталізовано в одну з московських міських лікарень із діагнозом COVID-19", – повідомила менеджерка.
Вона зазначила, що з перших днів пандемії Аніта дотримувалася самоізоляції і всіх запобіжних заходів, тому їй важко сказати, де зірка могла заразитися.
Кружель оцінила стан Аніти Цой як "серйозний, але не безнадійний".
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:
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