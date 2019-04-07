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49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає

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Найбагатша людина в світі, 55-річний Джефф Безос, 5 квітня офіційно розлучився зі своєю 48-річною дружиною Маккензі після 25 років шлюбу. Офіційна причина розлучення не називається, але в мережі припускають, що шлюб зруйнувала актриса Лорен Санчес, з якої у Безоса роман.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як виглядає 49-річна красуня.

49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
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Лорен Санчес знімалася у фільмах "Бійцівський клуб", "Післязавтра", "Ми купили зоопарк", а також була ведучою танцювального телеконкурсу So You Think You Can Dance.

49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає
49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі: як вона виглядає

Як писав раніше OBOZREVATEL, Джефф і Маккензі Безос прожили в шлюбі майже 25 років. За цей час у подружжя народилося троє дітей, всього ж пара виховувала чотирьох – рідних синів і одну прийомну дочку. Причиною розлучення мільярдера з дружиною нібито став його таємний роман. Згідно з інформацією ЗМІ, Безос зустрічається з телеведучою і актрисою Лорен Санчес. Крім того, ЗМІ підрахували, скільки отримає дружина засновника найбільшої торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі після розлучення.

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