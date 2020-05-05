48-річний Маск став батьком вшосте: перше фото малюка

Американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз. Матір'ю дитини є співачка Граймс (Клер Еліс Буше).

Про поповнення в родині Маск особисто повідомив на своїй сторінці в Twitter, прикріпивши до публікації фото з новонародженим.

Ілон Маск Фото: REUTERS

"Кілька годин тому. Мама і дитина в порядку", – написав він.

Ілон Маск став батьком вшосте Фото: twitter/elonmusk

Зазначимо, що у 32-річної співачки Граймс це перша дитина. 48-річний Маск вже має п'ятьох дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон.

Ілон Маск і співачка Граймс Фото: gq.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком.

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