48-річний Маск став батьком вшосте: перше фото малюка

Американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз. Матір'ю дитини є співачка Граймс (Клер Еліс Буше).
Про поповнення в родині Маск особисто повідомив на своїй сторінці в Twitter, прикріпивши до публікації фото з новонародженим.
Ілон Маск
Фото: REUTERS
"Кілька годин тому. Мама і дитина в порядку", – написав він.
Ілон Маск став батьком вшосте
Фото: twitter/elonmusk
Зазначимо, що у 32-річної співачки Граймс це перша дитина. 48-річний Маск вже має п'ятьох дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон.
Ілон Маск і співачка Граймс
Фото: gq.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком.
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