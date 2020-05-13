48-річна Сніжана Єгорова втретє стала бабусею

Крістіна Долматова люди 10:44, 13.05.2020 Оновлено: 10:53, 13.05.2020

Українська телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею – її старша донька Стася Ровинська 12 травня народила дівчинку.

Про поповнення в родині 48-річна Єгорова повідомила особисто на своїй сторінці в Facebook.

"У нас сьогодні з'явилася Емма", – написала Єгорова, оприлюднивши фото зі старшою донькою та її чоловіком, Ярославом Ровинським.

Молода мама підтвердила, що народила доньку, опублікувавши перше фото з новонародженою дівчинкою.

"Спасибі всім за привітання. Емма прекрасна", – написала Стася.

Стася Ровинська народила доньку
Фото: facebook/stacy.egorova
Стася Ровинська з новонародженою донькою
Фото: facebook/stacy.egorova

Нагадаємо, що Стася Ровинська та її чоловік режисер Ярослав Ровинський виховують ще двох дітей. Первісток Еван з'явився в січні 2014 року. А через два роки, у 2016-му, дівчина народила хлопчика з не менш цікавим ім'ям – Еней.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса Ольга Сумська стала бабусею – у її доньки Антоніни Паперної та її чоловіка Володимира Ягліча народилася друга дитина.

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