Головна Новини
13 травня • оновлено в 17:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

48-річна Сніжана Єгорова втретє стала бабусею

Читати матеріал російською

Українська телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею – її старша донька Стася Ровинська 12 травня народила дівчинку.

Про поповнення в родині 48-річна Єгорова повідомила особисто на своїй сторінці в Facebook.

"У нас сьогодні з'явилася Емма", – написала Єгорова, оприлюднивши фото зі старшою донькою та її чоловіком, Ярославом Ровинським.

Молода мама підтвердила, що народила доньку, опублікувавши перше фото з новонародженою дівчинкою.

"Спасибі всім за привітання. Емма прекрасна", – написала Стася.

Стася Ровинська народила доньку

Стася Ровинська народила доньку

Фото: facebook/stacy.egorova

Стася Ровинська з новонародженою донькою

Стася Ровинська з новонародженою донькою

Фото: facebook/stacy.egorova

Нагадаємо, що Стася Ровинська та її чоловік режисер Ярослав Ровинський виховують ще двох дітей. Первісток Еван з'явився в січні 2014 року. А через два роки, у 2016-му, дівчина народила хлопчика з не менш цікавим ім'ям – Еней.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса Ольга Сумська стала бабусею – у її доньки Антоніни Паперної та її чоловіка Володимира Ягліча народилася друга дитина.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Сніжана Єгорова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги