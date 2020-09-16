47-річний актор Джуд Лоу став батьком вшосте

Британський актор театру та кіно Джуд Лоу зізнався, що став батьком вшосте.

Про поповнення в родині 47-річний артист розповів в YouTube-шоу Джиммі Феллона, підкресливши, що вони з дружиною Філіп Коен дуже щасливі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Це дійсно вражаюче. Ми відчуваємо себе щасливими, тому що ми як раз опинилися в той час, коли ми могли, як сім'я, просто гніздитися і насолоджуватися товариством один одного і кожним днем разом", – заявив Лоу, назвавши вагітність та пологи під час пандемії "вельми незвичайним досвідом".

Джуд Лоу з дружиною Філіп Коен. 7sisters.ru

Для другої дружини актора дитина стала первістком. У самого Лоу є п'ятеро дітей: троє від першого шлюбу з актрисою Седі Фрост (Рафферті, Руді та Айріс). Також актор став батьком дівчинки Софії у 2009 році від Саманти Берк, і дівчинки Ади від Кетрін Гардінг у 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 79-річний Еммануїл Віторган став батьком в 4-й раз. Актор повідомив, що у нього народилася ще одна донька.