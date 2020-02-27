47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Російська співачка і солістка гурту Reflex Ірина Нельсон показала розкішне тіло на спокусливій фотографії.

Пікантним знімком 47-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Нельсон Instagram @irinanelson

Так, на відвертій фотографії Ірина позує повністю голою. Незважаючи на те, що знімок був зроблений зі спини, шанувальникам вдалося роздивитися шикарну фігуру Нельсон.

"Талія, як індійська ваза", "Красива", "Шикарна", "Ось це секс", "Така худенька", "Фото – вогонь", "Ви сексі", – не змогли стримати своїх емоцій користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана нарвалася на критику в мережі через відверту фотографію.

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