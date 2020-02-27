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27 лютого • оновлено в 03:27
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47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру: гаряче фото

1.3т
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Російська співачка і солістка гурту Reflex Ірина Нельсон показала розкішне тіло на спокусливій фотографії.

Пікантним знімком 47-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Нельсон

Ірина Нельсон

Instagram @irinanelson

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55-річна Беллуччі блиснула великими грудьми на публіці. Фото

Так, на відвертій фотографії Ірина позує повністю голою. Незважаючи на те, що знімок був зроблений зі спини, шанувальникам вдалося роздивитися шикарну фігуру Нельсон.

"Талія, як індійська ваза", "Красива", "Шикарна", "Ось це секс", "Така худенька", "Фото – вогонь", "Ви сексі", – не змогли стримати своїх емоцій користувачі.

47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру. Фото
47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру. Фото
47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру. Фото
47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру. Фото
47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру. Фото
47-річна зірка Reflex повністю оголилася на камеру. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана нарвалася на критику в мережі через відверту фотографію.

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Автор
Анна Міхно
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