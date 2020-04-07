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7 квітня • оновлено в 14:57
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47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику

3.2т
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Російська співачка й солістка гурту Reflex Ірина Нельсон засвітила розкішне тіло в купальнику.

Відповідна фотографія була опублікована на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Ірина Нельсон

Ірина Нельсон

Instagram @irinanelson

Так, на фото Ірина позує у спокусливому світлому купальнику. На стегна Нельсон пов'язала різнокольорові шовкові стрічки.

У кадрі зірка продемонструвала струнку фігуру, й поцікавилася у шанувальників, чи варто їй тримати форму чи зараз модно plus-size.

"Мені продовжувати тримати форму або як зараз модно стати типу "натуральна милість" плюс сайз? Важливо все ж бути мені тією, ким я є? Але ж я схильна до повноти... Чесно! І, щоб бути постійно в формі, я кожного дня вже дуже багато років позбавляю себе чогось смачного або не дивлюся серіал, а працюю на йозі. Чи це для вас не важливо, і якщо я через кілька місяців стану пухкою коробочкою без талії, то ви мене не розлюбите?" , – цікавиться Ірина.

Примітно, що думки шанувальників розділилися. Так, одні вважають, що зовнішній вигляд артиста не важливий, інші ж, навпаки, захопилися фігурою Нельсон.

47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику
47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику
47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику
47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику
47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, показала апетитні форми в спокусливому купальнику.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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