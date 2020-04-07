47-річна зірка Reflex похвалилася тілом у купальнику

Російська співачка й солістка гурту Reflex Ірина Нельсон засвітила розкішне тіло в купальнику.

Відповідна фотографія була опублікована на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Ірина Нельсон Instagram @irinanelson

Так, на фото Ірина позує у спокусливому світлому купальнику. На стегна Нельсон пов'язала різнокольорові шовкові стрічки.

У кадрі зірка продемонструвала струнку фігуру, й поцікавилася у шанувальників, чи варто їй тримати форму чи зараз модно plus-size.

"Мені продовжувати тримати форму або як зараз модно стати типу "натуральна милість" плюс сайз? Важливо все ж бути мені тією, ким я є? Але ж я схильна до повноти... Чесно! І, щоб бути постійно в формі, я кожного дня вже дуже багато років позбавляю себе чогось смачного або не дивлюся серіал, а працюю на йозі. Чи це для вас не важливо, і якщо я через кілька місяців стану пухкою коробочкою без талії, то ви мене не розлюбите?" , – цікавиться Ірина.

Примітно, що думки шанувальників розділилися. Так, одні вважають, що зовнішній вигляд артиста не важливий, інші ж, навпаки, захопилися фігурою Нельсон.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, показала апетитні форми в спокусливому купальнику.

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