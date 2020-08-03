46-річного екссоліста "Ласкового мая" екстрено госпіталізували: що відомо

46-річний соліст першого складу "Ласкового мая" Олександр Пріко потрапив до лікарні у важкому стані.

Про це повідомив продюсер гурту Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram. За його словами, музиканта госпіталізували в одну з лікарень в Санкт-Петербурзі (Росія).

"Група "Ласковый май" дуже переживає за нього. Фахівці лікарні роблять все можливе, щоб провести оперативну діагностику і надати кваліфіковану медичну допомогу Олександру. Сподіваюсь, що все буде добре", – відзначив продюсер.

Олександр Пріко у складі "Ласкового мая" Instagram @razin_andrei_lm

Він додав, що зараз знаходиться в Краснодарі, проте постійно перебуває на зв'язку з лікарем і готовий в будь-який момент вилетіти в Санкт-Петербург. Разін не уточнив, чому екссоліст групи потрапив до лікарні.

Олександр Пріко Скриншот YouTube

Нагадаємо, Олександр Пріко виховувався в Акбулакському дитячому будинку і слідом за Юрієм Шатуновим був переведений в інтернат №2 міста Оренбург. На початку 1988 року Разін привіз його в Москву в якості соліста "Ласкового мая". Однак в 1989 році він пішов у групу "Мама".

Олександр Пріко потрапив до лікарні Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського репера Елджея (Олексія Узенюка), у якого діагностували коронавірус, госпіталізували в Москві. Коротке відео з машини швидкої допомоги опублікував на особистій сторінці Instagram сам музикант.