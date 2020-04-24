46-річна зірка з РФ показала відверте фото в дивному образі

Російська актриса Катерина Волкова здивувала спокусливою фотографією, на якій засвітила струнке тіло. Артистка позувала в образі давньогрецької богині Гекати.

Так, пікантний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/volkovawolka

"Це я в ролі богині Гекати, давньогрецької богині місячного світла і магії в проекті "Боги Олімпу". Пригадую нашу зйомку в Греції - це було чудово", - підписала фото актриса.

Зазначимо, що Волкова часто публікує відверті фото, чим радує своїх шанувальників.

instagram.com/volkovawolka

instagram.com/volkovawolka

instagram.com/volkovawolka

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома російська актриса Яна Кошкіна розбурхала шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

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