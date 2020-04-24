46-річна зірка з РФ показала відверте фото в дивному образі

Російська актриса Катерина Волкова здивувала спокусливою фотографією, на якій засвітила струнке тіло. Артистка позувала в образі давньогрецької богині Гекати.
Так, пікантний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/volkovawolka
"Це я в ролі богині Гекати, давньогрецької богині місячного світла і магії в проекті "Боги Олімпу". Пригадую нашу зйомку в Греції - це було чудово", - підписала фото актриса.
Гортаючи фотоальбом;)) Це я в ролі Богині Гекати;))) давньогрецької богині місячного світла і магії в проекті "Боги Олімпу" прекрасної @vika_verdun, Віка, згадую нашу зйомку в Греції - це було чудово 😍 Зараз б не роздяглася напевно так 🤦 🏻♀️😆, це треба днів 10 поголодувати і побігати кожен день по 7 км. Зараз всі переживають про те, що наберуть вагу після самоізоляції. Я не виняток, але саме для мене дієве це не їсти після 6 і хоча б один раз в день спітніти - кардіо навантаження + немає цукру і мучного. Встала зараз на ваги 🤦🏻♀️ і ахнула😱 - 67 кг, при моєму зрості 174 - відчуваю я себе відмінно, коли у мене 60! Вообщем, дівчатка, що робити, як прибрати 7 кг? Відразу скажу млинці так, пекла, але з'їла 2 - інші діти 🥰 # фігура # дієта # спорт # екатерінаволкова # стройняшка # медузагоргона # чтос'естьчтобипохудеть # рецептики #beautifulgirls
Зазначимо, що Волкова часто публікує відверті фото, чим радує своїх шанувальників.
instagram.com/volkovawolka
instagram.com/volkovawolka
instagram.com/volkovawolka
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