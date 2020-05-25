46-річна супермодель розкрила несподіваний і дешевий секрет молодості
46-річна німецька супермодель Хайді Клум розкрила несподіваний секрет, який допомагає їй зберегти молодість. За словами зірки, вона вмивається дитячим шампунем.
Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю виданню The Sun.
За словами Хайді, вона вмивається дитячим шампунем, вартістю 1,5 фунта. Засіб модель використовує для очищення шкіри обличчя.
Як говорить знаменитість, дитячий шампунь – ніжний і ефективний. Він зволожує шкіру й не шкідливий для очей.
Крім того, ще одним секретом молодості шкіри модель назвала регулярне використання засобів із захистом від сонця.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум стала посміховиськом у мережі через великі груди.