46-річна супермодель розкрила несподіваний і дешевий секрет молодості

Анна Міхно люди 15:06, 25.05.2020

46-річна німецька супермодель Хайді Клум розкрила несподіваний секрет, який допомагає їй зберегти молодість. За словами зірки, вона вмивається дитячим шампунем.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю виданню The Sun.

Хайді Клум
goodhousekeeping.com

За словами Хайді, вона вмивається дитячим шампунем, вартістю 1,5 фунта. Засіб модель використовує для очищення шкіри обличчя.

Як говорить знаменитість, дитячий шампунь – ніжний і ефективний. Він зволожує шкіру й не шкідливий для очей.

Хайді Клум
deadline.com

Крім того, ще одним секретом молодості шкіри модель назвала регулярне використання засобів із захистом від сонця.

Хайді Клум
theblast.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум стала посміховиськом у мережі через великі груди.

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