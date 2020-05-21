46-річна супермодель показала струнке тіло в білизні

Марія Дідик люди 11:09, 21.05.2020

Німецька актриса, телеведуча і колишня супермодель Хайді Клум продемонструвала фоловерам струнку фігуру і показала, як проводить дозвілля під час режиму самоізоляції.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/heidiklum

На розміщеному знімку модель сидить на стільці в саду в білизні і чорних сітчастих колготках. Поруч стоїть перукар Лоренцо Мартін і робить їй фарбування волосся. Стиліст одягнений в чорний захисний костюм, що складається з маски, рукавичок, окулярів, а також конструкції у вигляді парасольки, закріпленої на животі.

"Любий, ми знайшли спосіб це зробити! Висветленія під час соціального дистанціювання", - підписала пост Клум.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.

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