46-річна супермодель показала струнке тіло в білизні
Німецька актриса, телеведуча і колишня супермодель Хайді Клум продемонструвала фоловерам струнку фігуру і показала, як проводить дозвілля під час режиму самоізоляції.
Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
На розміщеному знімку модель сидить на стільці в саду в білизні і чорних сітчастих колготках. Поруч стоїть перукар Лоренцо Мартін і робить їй фарбування волосся. Стиліст одягнений в чорний захисний костюм, що складається з маски, рукавичок, окулярів, а також конструкції у вигляді парасольки, закріпленої на животі.
"Любий, ми знайшли спосіб це зробити! Висветленія під час соціального дистанціювання", - підписала пост Клум.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.