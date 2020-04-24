46-річна російська актриса спокусила формами у відвертому вбранні

Російська актриса Катерина Волкова поділилася з шанувальниками архівним фото, на якому вона позувала в пікантному вбранні.
Відповідний знімок 46-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Волкова була зображена в спокусливому ліфчику золотистого кольору і спідниці з екстравагантним розрізом.
Катерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
"Це я в ролі давньогрецької богині місячного світла та магії Гекати в проєкті "Боги Олимпа", – написала Волкова.
Катерина Волкова у відвертому вбранні
Фото: instagram/volkovawolka
Шанувальники прийшли в захват від пікантного фото зірки та засипали її компліментами. Багато написали, що Волкова дуже красива і що у неї нереальна фігура.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Катерини Волкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Катерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
Катерина Волкова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/volkovawolka
Катерина Волкова у відвертому вбранні
Фото: instagram/volkovawolka
Катерина Волкова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/volkovawolka
Спокуслива Катерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 53-річну популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі через вульгарне фото, на якому вона позувала в білизні.
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