46-річна російська актриса спокусила формами у відвертому вбранні

Російська актриса Катерина Волкова поділилася з шанувальниками архівним фото, на якому вона позувала в пікантному вбранні.

Відповідний знімок 46-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Волкова була зображена в спокусливому ліфчику золотистого кольору і спідниці з екстравагантним розрізом.

Катерина Волкова Фото: instagram/volkovawolka

"Це я в ролі давньогрецької богині місячного світла та магії Гекати в проєкті "Боги Олимпа", – написала Волкова.

Катерина Волкова у відвертому вбранні Фото: instagram/volkovawolka

Шанувальники прийшли в захват від пікантного фото зірки та засипали її компліментами. Багато написали, що Волкова дуже красива і що у неї нереальна фігура.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Катерини Волкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Катерина Волкова Фото: instagram/volkovawolka

Катерина Волкова в пікантній фотосесії Фото: instagram/volkovawolka

Катерина Волкова у відвертому вбранні Фото: instagram/volkovawolka

Катерина Волкова сексуально позує на камеру Фото: instagram/volkovawolka

Спокуслива Катерина Волкова Фото: instagram/volkovawolka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 53-річну популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі через вульгарне фото, на якому вона позувала в білизні.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.