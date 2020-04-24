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24 квітня • оновлено в 04:50
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46-річна російська актриса Волкова спокусила формами у відвертому вбранні

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Російська актриса Катерина Волкова поділилася з шанувальниками архівним фото, на якому вона позувала в пікантному вбранні.

Відповідний знімок 46-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Волкова була зображена в спокусливому ліфчику золотистого кольору і спідниці з екстравагантним розрізом.

Катерина Волкова

Катерина Волкова

Фото: instagram/volkovawolka

"Це я в ролі давньогрецької богині місячного світла та магії Гекати в проєкті "Боги Олимпа", – написала Волкова.

Катерина Волкова у відвертому вбранні

Катерина Волкова у відвертому вбранні

Фото: instagram/volkovawolka

Шанувальники прийшли в захват від пікантного фото зірки та засипали її компліментами. Багато написали, що Волкова дуже красива і що у неї нереальна фігура.

46-річна російська актриса спокусила формами у відвертому вбранні
46-річна російська актриса спокусила формами у відвертому вбранні
46-річна російська актриса спокусила формами у відвертому вбранні
46-річна російська актриса спокусила формами у відвертому вбранні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Катерини Волкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Катерина Волкова

Спокуслива Катерина Волкова

Фото: instagram/volkovawolka

Катерина Волкова в пікантній фотосесії

Катерина Волкова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/volkovawolka

Катерина Волкова у відвертому вбранні

Катерина Волкова у відвертому вбранні

Фото: instagram/volkovawolka

Катерина Волкова сексуально позує на камеру

Катерина Волкова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/volkovawolka

Спокуслива Катерина Волкова

Спокуслива Катерина Волкова

Фото: instagram/volkovawolka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 53-річну популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі через вульгарне фото, на якому вона позувала в білизні.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес шоу
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