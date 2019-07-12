46-річна німецька супермодель таємно вийшла заміж

Німецька супермодель Хайді Клум і гітарист гурту Tokio Hotel Том Каулітц таємно одружилися.
Про це повідомляє портал TMZ. Відповідно до джерел видання, пара отримала свідоцтво про шлюб ще в лютому цього року.
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Датою укладення шлюбу стало 22 лютого, коли знаменитостей бачили разом на вечері в ресторані. Клум згадувала про те, що цей день - пам'ятний для пари.
Зазначимо, що Каулітц зробив пропозицію Клум в грудні минулого року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, модель Хайді Клум вагітна від гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 16 років. Від двох попередніх відносин у неї вже є четверо дітей.
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