46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

Марія Дідик люди 17:49, 17.05.2020

Німецька актриса, телеведуча і колишня супермодель Хайді Клум позувала топлес перед чоловіком, гітаристом Томом Кауліц.

Серію кадрів вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Хайді Клум
instagram.com/heidiklum

На перших двох знімках 46-річна Клум цілується з 30-річним Кауліцем в променях сонця на веранді під час самоізоляції. На наступному фото супермодель позує перед ним стоячи, закривши оголені груди руками.

instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
"Це вихідні", - підписала публікацію Хайді Клум.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.

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