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17 травня • оновлено в 20:03
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46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

13т
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Німецька актриса, телеведуча і колишня супермодель Хайді Клум позувала топлес перед чоловіком, гітаристом Томом Кауліц.

Серію кадрів вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Хайді Клум

Хайді Клум

instagram.com/heidiklum

На перших двох знімках 46-річна Клум цілується з 30-річним Кауліцем в променях сонця на веранді під час самоізоляції. На наступному фото супермодель позує перед ним стоячи, закривши оголені груди руками.

46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

instagram.com/heidiklum

46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

instagram.com/heidiklum

46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

instagram.com/heidiklum

46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

instagram.com/heidiklum

46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

instagram.com/heidiklum

"Це вихідні", - підписала публікацію Хайді Клум.

IT'S THE WEEKEND ❤️

Публікація від Heidi Klum (@heidiklum)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Хайді Клум
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