46-річна німецька супермодель оголила груди. фото

Німецька актриса, телеведуча і колишня супермодель Хайді Клум позувала топлес перед чоловіком, гітаристом Томом Кауліц.
Серію кадрів вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Хайді Клум
instagram.com/heidiklum
На перших двох знімках 46-річна Клум цілується з 30-річним Кауліцем в променях сонця на веранді під час самоізоляції. На наступному фото супермодель позує перед ним стоячи, закривши оголені груди руками.
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
"Це вихідні", - підписала публікацію Хайді Клум.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.
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